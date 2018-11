Líderes dos 27 aprovam acordo do "divórcio" do Reino Unido com a UE

"O Conselho Europeu endossa o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia [...] . Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu, e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 30 de março de 2019, para garantir uma saída ordenada", lê-se nas conclusões da cimeira extraordinária de hoje.

Os 27 aprovaram também a declaração política que estabelece os parâmetros da relação futura entre a UE e Londres.

"Um dia triste", mas o melhor acordo possível

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que o acordo para o Brexit é "o melhor possível", salientando este é um dia triste.

Depois da aprovação de Bruxelas, Brexit ainda tem de passar no Parlamento britânico

O pré-acordo do Brexit está aprovado pelos 27, mas o processo está ainda longe do fim. Depois da votação em Bruxelas, as atenções voltam a estar centradas em Londres, onde o acordo terá ainda de ser aprovado pelos deputados. Mas uma eventual rejeição pode acabar em crise política.