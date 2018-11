Acordo para o Brexit "pode impedir Reino Unido de negociar com EUA"

"Neste momento, parece que o Reino Unido não poderia negociar com os Estados Unidos e não creio que a primeira-ministra May quisesse isso. Espero que possa fazer algo em relação a isto", disse Donald Trump, sem detalhar em que medida é que o acordo pode afetar as relações comerciais entre os dois países.

O Presidente norte-americano, que se mostrou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), defendeu que, na sua opinião, o acordo "parece um grande negócio para a União Europeia".

"Teremos de analisar seriamente se o Reino Unido está autorizado a negociar", acrescentou.

Os líderes dos 27 validaram no domingo, numa cimeira extraordinária em Bruxelas, o acordo de saída do Reino Unido da UE e a declaração política da relação futura entre as partes.

A primeira-ministra britânica notificou depois por escrito o parlamento britânico de que o Governo alcançou um acordo para a saída da UE, agendada para 29 de março de 2019, no qual o documento deverá ser votado nas próximas semanas.

Lusa