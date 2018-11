Tribunal Europeu de Justiça reúne de emergência com Brexit em cima da mesa

O Tribunal Europeu é chamado a dar um parecer sobre o artigo 50 do Tratado de Lisboa que foi invocado pelo Governo britânico para ativar o processo de separação da União Europeia. Em causa está a hipótese do artigo 50 poder ser revogado unilateralmente por parte do Reino Unido.

Os apoiantes da manutenção da Europa a 28 querem saber se há alguma forma de travar o Brexit, numa altura em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, não parece ter apoio político suficiente no Parlamento para dar luz verde ao documento que foi aprovado no passado domingo, em Bruxelas, na cimeira extraordinária.