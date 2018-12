Analistas acreditam que a Câmara dos Comuns irá chumbar o acordo do Brexit

O líder do Partido Trabalhista britânico já pediu a demissão Theresa May se for derrotada na votação do acordo do Brexit. Jeremy Corbyn esteve esta sexta-feira a participar no Congresso do Partido Socialista Europeu, em Lisboa.

Aos analistas restam poucas dúvidas de que a Câmara dos Comuns irá chumbar o acordo, não só por causa do documento, mas pela derrota que Theresa May irá sofrer na terça-feira.

May recolhe apoios de última hora para "único" acordo do Brexit possível

A primeira-ministra britânica indicou esta quinta-feira estar a negociar com os deputados conservadores concessões de última hora sobre o seu polémico acordo de Brexit, para reduzir a dimensão ou evitar a derrota quando o texto for votado, na terça-feira.

Tanto Theresa May como o ministro da Economia, Philip Hammond, o seu principal aliado no Governo, sublinharam que o acordo alcançado com Bruxelas para regular a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e definir a futura relação bilateral "é o melhor e o único possível", como a UE também sustenta.

Em declarações à estação televisiva pública britânica BBC, a líder conservadora revelou que está a estudar, com os deputados do seu partido, que o parlamento tenha um papel maior quanto à aplicação da cláusula de segurança para a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, o aspeto mais criticado do texto aprovado pelos Vinte e Sete a 25 de novembro.