Theresa May em risco de ser afastada da liderança do Governo

A primeira-ministra britânica está em risco de ser afastada da liderança do Governo. Theresa May enfrenta hoje uma moção de censura interna imposta por deputados do próprio grupo parlamentar. O resultado da votação irá determinar o futuro da chefe do Executivo que garantiu esta manhã que não se demite.