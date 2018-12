António Costa diz que só "uma iluminação divina" podia permitir renegociação do Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira que apenas "uma iluminação divina" conseguiria compatibilizar as posições da União Europeia e do Reino Unido, repetindo que o acordo do Brexit é o único que existe e não será renegociado.

António Costa, que falava à entrada do Conselho Europeu em Bruxelas, reiterou que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, aprovado pelos líderes dos 27 em 25 de novembro", é o "acordo que existe, não há outro".