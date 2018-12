Jeremy Corbyn vai apresentar moção de censura contra Theresa May

O líder dos trabalhistas britânicos, Jeremy Corbyn, vai mover uma moção de censura à primeira-ministra britânica. Uma reação ao facto de Theresa May ter anunciado que a votação, no Parlamento britânico, sobre o acordo do Brexit não iria acontecer antes de 14 de janeiro, mais de um mês depois da data inicialmente prevista.

Na moção de censura, Jeremy Corbyn vai argumentar que o Parlamento não tem confiança em na primeira-ministra britânica para resolver o Brexit de forma a não prejudicar os interesses dos britânico.