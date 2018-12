Ministro espera aprovação do acordo do Brexit para salvaguardar os interesses agrícolas

O ministro da Agricultura espera que o Reino Unido aprove o acordo do Brexit, garantindo os interesses dos agricultores nos próximos dois anos. Luís Capoulas Santos defendeu ainda que é preferível adiar o dia do divórcio do que uma arriscar uma saída caótica, sem acordo, a 29 de março.

Theresa May leva hoje conclusões do Conselho Europeu sobre Brexit ao Parlamento britânico

A primeira-ministra britânica, Theresa May, apresenta esta segunda-feira na Câmara dos Comuns as conclusões do Conselho Europeu da semana passada sobre o Brexit.

Há uma semana, Theresa May decidiu adiar a votação do acordo do Brexit no parlamento britânico, por admitir que o mesmo seria rejeitado por "larga margem", tendo-se deslocado a Bruxelas na terça-feira para discutir com os líderes europeus formas de obter "garantias adicionais" sobre os termos do mecanismo de salvaguarda previsto para evitar o regresso de uma fronteira na ilha da Irlanda, o tema mais difícil das negociações e que originou as maiores divergências.