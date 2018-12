Theresa May procura apoios ao plano B para sair da UE

A primeira-ministra britânica reúne-se esta quarta-feira em Londres com os líderes regionais da Escócia e do País de Gales. Theresa May vai procurar apoios ao plano B que está a preparar caso o Reino Unido saia da União Europeia sem qualquer acordo. Mas o cenário de um divórcio litigioso está a semear o pânico entre milhares de empresas britânicas.