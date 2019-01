Theresa May joga últimas cartadas para convencer deputados a votar a favor do Brexit

O Parlamento britânico retoma esta quarta-feira o debate do acordo do Brexit, mas a votação deverá ter lugar daqui a uma semana. Em dezembro, a votação foi adiada porque a primeira-ministra temia que o documento fosse rejeitado, mas um mês depois, tudo indica que o sentido de voto dos deputados não se alterou. Entretanto, o Governo tenta conquistar o apoio dos parlamentares com autênticas jogadas de charme, como a que aconteceu na noite de segunda-feira.