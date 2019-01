May não vai convocar eleições antecipadas caso Brexit seja reprovado

A primeira-ministra britânica garante que a data de saída do Reino Unido da União Europeia mantém-se inalterada: 29 de março. No dia em que sofreu mais uma derrota parlamentar, Theresa May garantiu que caso o acordo sobre o Brexit não seja aprovado pelos deputados não vai convocar eleições antecipadas.