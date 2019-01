Marcelo convoca Conselho de Estado para debater Brexit

Michel Barnier, o negociador-chefe que representou a União Europeia durante a discussão do acordo, será o convidado especial.

Esta é a 11.ª reunião do órgão político de consulta do Presidente, convocada por Marcelo Rebelo de Sousa. O último encontro foi no início de novembro, com o Brexit também em agenda e o ministro dos Negócios Estrangeiros como convidado.

Esta reunião do Conselho de Estado vai realizar-se dois dias depois do parlamento britânico votar o acordo, que para já tudo indica que será chumbado.