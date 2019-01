O Governo espera que as condições dos portugueses que vivem no Reino Unido sejam mantidas, mesmo que não haja acordo com Parlamento britânico sobre o Brexit.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, defendeu esta terça-feira, no Parlamento, que a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo teria várias consequências negativas.