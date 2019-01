Depois de conhecida a derrota do acordo que tem sido negociado nos últimos dois anos, Theresa May pediu a todos os deputados para trabalharem com o Governo de forma a chegar a um documento que respeite a decisão dos britânicos que votaram a favor do Brexit.

A primeira-ministra apelou ainda aos membros do parlamento que clarifiquem, o mais depressa possível, sobre o que se passará a seguir.