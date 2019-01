Chumbada a moção de censura a Theresa May

O Parlamento britânico chumbou esta quarta-feira a moção de censura ao Governo de Theresa May.

A moção foi apresentada pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, na sequência da pesada derrota sofrida pela primeira-ministra britânica, com o chumbo do Parlamento ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, assinado entre May e Bruxelas.

Submetida a votação pelas 19:00 (locais e de Lisboa), a moção de censura, que o Governo venceu por uma margem de 19 votos, tinha poucas hipóteses de ser aprovada, já que o Partido Conservador de May e o pequeno partido unionista norte-irlandês DUP, seu aliado, apesar de ter abandonado a coligação e votado contra o acordo de 'Brexit', cerraram fileiras e dispõem, juntos, de maioria absoluta.