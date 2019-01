"Moção de censura ao Governo de Theresa May condenada ao fracasso"

A moção de censura agendada para esta quarta-feira, às 19h00 está condenada ao fracasso como nos conta o correspondente da SIC, Emanuel Nunes. O voto contra dos Unionistas garante assim o chumbo da moção de censura e mesmo as vozes contra, no interior do partido de May, deverão calar-se já que a aprovação do documento implicaria entregar “de mão beijada” o poder a Jeremy Corbyn.