Moção de censura contra Governo britânico deverá ser chumbada

O líder do partido Trabalhista britânico apresentou esta terça-feira uma moção de censura ao Governo, na sequência da derrota do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia no parlamento, que será votada na amanhã.

Há muitas dúvidas quanto à aprovação do documento, visto que o partido unionista da Irlanda do Norte, que garante a Theresa May a maioria parlamentar, já disse que vai chumbar a moção levada a cabo por Jeremy Corbyn.

É também pouco provável que haja deputados conservadores em número insuficiente que estejam disponíveis para votar contra a sua própria primeira-ministra.