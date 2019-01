O dia em que o acordo para o Brexit foi chumbado

O Parlamento britânico chumbou esta terça-feira o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, negociado pelo Governo com Bruxelas.

Após o anúncio dos resultados da votação, o Partido Trabalhista apresentou uma moção de censura ao Governo que vai ser debatida e votada esta quarta-feira. Uma moção que deverá ser chumbada.

Depois da votação, a primeira-ministra britânica Theresa May reiterou que vai respeitar a decisão do povo.

No que toca à posição do Governo português, o primeiro-ministro lamentou a rejeição do acordo e disse esperar que "rapidamente" as autoridades britânicas informem quais os próximos passos, de forma a evitar uma saída descontrolada.