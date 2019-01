Theresa May enfrenta hoje moção de censura no Parlamento

Theresa May enfrenta hoje uma moção de censura que pode, caso seja aprovada, levar à convocação de eleições. A chefe do Executivo britânico, apesar da derrota pesada de ontem com o chumbo do acordo do Brexit, pode conseguir ultrapassar mais este obstáculo e manter-se no cargo. Ainda que, obviamente, numa posição muito fragilizada.