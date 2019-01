Theresa May inicia negociações para plano B ao acordo do Brexit

Theresa May já iniciou a maratona negocial para apresentar o plano B para o Brexit. Depois de sobreviver à moção de censura e de ter falhado a aprovação do acordo negociado com Bruxelas, a primeira-ministra britânica tem agora a oposição trabalhista que impõe condições para negociar.