Greenpeace aposta em forte compromisso para acelerar ações contra alterações climáticas

Num comunicado, o Greenpeace indicou que uma delegação internacional da organização ambiental estará presente na COP24, que se realiza na Polónia, para acompanhar esta importante reunião para a negociação das ações sobre o clima.

"Estamos a caminhar cada vez mais rápido para uma situação em que todas as pessoas sairão a perder menos se agirem agora. As pessoas já estão a sofrer os impactos da mudança climática. Essa é a dura realidade que os líderes devem enfrentar na COP24", observou o Greenpeace.

A organização ecologista advertiu que esta é a última geração de líderes que ainda tem tempo para agir, então, pede a implementação efetiva do Acordo de Paris para o clima.

"Somente através de uma mudança rápida e ousada podemos alterar o curso da história", disse o chefe da delegação do Greenpeace na COP24, Jens Mattias Clausen.

A COP deste ano acontece após os avisos "claros e urgentes" do Painel Intergovernamental de Especialistas sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

"No entanto, diante dessas terríveis advertências, lampejos de esperança são vislumbrados", referiu o comunicado.

Os líderes de 18 países europeus pediram a todos os países que revissem os seus planos nacionais de ação climática à luz das últimas descobertas científicas.

"Na COP24, os Governos devem agir e comprometer-se a alinhar os seus planos de ação climática para 2020 com o objetivo crucial de 1,5 graus acordado em Paris", disse a diretora-executiva do Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan.

De acordo com a agenda da 24.ª Conferência da Partes (COP24) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês), começaram hoje os primeiros encontros plenários, embora apenas na segunda-feira aconteça a cerimónia de abertura oficial do encontro mundial, que se prolonga até 14 de dezembro.

A conferência junta os representantes das partes da UNFCCC e é organizada pela Polónia pela terceira vez, juntando na fase final, entre 11 e 14 de dezembro, líderes de vários países.Portugal estará representado oficialmente pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

Ambientalistas e especialistas em alterações climáticas portugueses participam também na COP24. A propósito do início da COP24 realiza-se hoje em Bruxelas uma marcha pelo clima.

Lusa