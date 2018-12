Impactos das alterações climáticas "nunca foram tão graves", alerta a ONU

No primeiro dia da 24.ª conferência da ONU para o clima (COP24), a decorrer na cidade polaca de Katowice, Patrícia Espinosa estimou que este ano seja "um dos quatro mais quentes alguma vez registados".

"As concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera estão num nível elevado e as emissões continuam a subir", acrescentou a responsável, sublinhando que os "impactos da mudança climática nunca foram tão grandes, e essa realidade diz que se precisa fazer muito mais e a COP24 deve tornar isso possível".