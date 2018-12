Falhar um acordo na Cimeira do Clima "não seria apenas imoral, seria suicida"

António Guterres salientou esta quarta-feira os riscos do fracasso da Cimeira do Clima e pediu aos diplomatas que se comprometam a impedir as mudanças climáticas descontroladas. A cimeira termina esta sexta-feira em Katowice, na Polónia.

"Perder esta oportunidade poria em causa a nossa última oportunidade para deter a mudança do clima. Não só seria imoral, como suicida", realçou o secretário-geral das Nações Unidas.