Zero lamenta que cimeira do clima não tenha resultados que o planeta precisa

A cimeira do clima termina este sábado, depois de ter sido prolongada por mais um dia. A SIC Notícias falou com o presidente da associação ambientalista Zero, que tem acompanhado os trabalhos da cimeira. Francisco Ferreira lamenta que os representantes de 200 países ainda não tenham conseguido chegar a um consenso para elaborar a declaração final.