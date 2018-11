Autoridades italianas recuperam corpo de migrante e nove continuam desaparecidos

A embarcação de madeira onde viajavam os migrantes sofreu uma avaria e foram três sobreviventes que deram o alerta de que existiam outras dez pessoas que não tinham esperado por ajuda e tentaram chegar à costa a nadar.

A embarcação foi vista à deriva com os três sobreviventes, com as autoridades italianas a recuperarem o corpo de um dos migrantes que tentou chegar a terra perto do local onde estava o barco.

As buscas pelos nove desaparecidos continuam.

Os migrantes saíram do nordeste da Argélia para uma viagem de cerca de 12 horas até Itália.

Cerca de 60 migrantes chegaram à Sardenha através desta rota na passada semana.

Lusa