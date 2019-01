Autoridade marítima espanhola já resgatou hoje 164 migrantes no Mar de Alborán

O serviço de Salvamento Marítimo espanhol resgatou hoje 164 migrantes de três embarcações no Mar de Alborán, na parte mais ocidental do Mar Mediterrâneo.

Um porta-voz da instituição espanhola declarou à agência noticiosa espanhola EFE que às 09:25 locais (08:25 em Lisboa) o navio SAR Mastelero resgatou 72 ocupantes de uma embarcação, entre os quais cinco mulheres.

Após ter recebido avisos da presença de outras embarcações, o navio do Salvamento Marítimo continuou na área, tendo sido incorporado na operação o avião Sasemar 101.

Horas depois, o SAR Mastelero resgatou outras 56 pessoas, entre as quais sete mulheres e um menor, que chegaram numa embarcação até a ilha de Alborán.

Posteriormente, o navio intercetou outra embarcação e resgatou os seus 36 ocupantes, incluindo duas mulheres.

O SAR Mastelero e o Sasemar 101 continuam na zona em busca de mais embarcações com migrantes.

Na terça-feira, no Mar de Alborán foram localizadas duas embarcações em que viajavam 96 migrantes, que foram levados para o porto de Almeria, e outra no Estreito de Gibraltar com 15 pessoas.



Lusa