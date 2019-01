Autoridades espanholas resgatam 72 migrantes no Mar de Alborán

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou hoje pela manhã 72 pessoas, entre as quais sete mulheres, de uma embarcação no Mar de Alborán, na parte mais ocidental do Mar Mediterrâneo.

Um porta-voz da instituição de busca e salvamento informou à agência noticiosa espanhola EFE que o navio SAR Mastarelo resgatou os imigrantes às 09:25 (hora local, 08:25 em Lisboa).

O navio do Salvamento Marítimo permanece na zona, assim como o avião Sasemar 101, já que receberam avisos sobre a saída de novas embarcações a partir da costa africana.

Na terça-feira, no Mar de Alborán foram detetadas duas embarcações em que viajavam 96 migrantes, que foram levados para o porto de Almeria e outra no Estreito de Gibraltar quinze pessoas.

Lusa