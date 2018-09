Quem são os seis candidatos à presidência do Sporting

Lista A é liderada por João Benedito

Multicampeão de futsal pelo Sporting, João Benedito terá no antigo jogador André Cruz o homem-forte do futebol, para o qual pretende importar a cultura de vitória das modalidades, promovendo a criação do cargo de diretor executivo para as áreas não desportivas, que será transversal ao clube e à SAD.

José Maria Ricciardi lidera a lista B

A campanha de José Maria Ricciardi, que também se apoia em dois antigos internacionais da 'casa' - José Eduardo, como diretor para o futebol, e Marco Caneira, como diretor desportivo -, tentou, acima de tudo, fazer descolar do banqueiro da imagem de 'presidente sombra' que o tem acompanhado nos últimos anos. Ricciardi conta ainda com os "votos" de Pedro Madeira Rodrigues que desistiu da corrida a favor do banqueiro.

Frederico Varandas é o rosto da lista D

Estava em Alcochete durante a invasão e se demitiu do cargo de diretor clínico do Sporting, foi o primeiro a anunciar a candidatura, logo do dia seguinte à destituição de Bruno de Carvalho, apostando no ex-futebolista internacional Beto para as funções de 'team manager'.

José Dias Ferreira encabeça a lista F

Não fugiu à 'regra' e escolheu o antigo guarda-redes sportinguista Ricardo para a função de 'team manager', distanciando-se de outras candidaturas com a proposta da criação de dois novos centros de treino na região de Lisboa, uma para o futebol e outra para as modalidades. O ex-futebolista internacional brasileiro Roberto Carlos é a aposta para diretor desportivo de Rui Jorge Rego, que foi o único a apresentar um parceiro estratégico, o brasileiro Júlio Brant, que se manifestou disposto a investir 120 milhões de euros (ME) em Alvalade.

Fernando Tavares Pereira encabeça a lista G

Foi o candidato que realizou uma campanha menos visível, prometendo nos núcleos do clube espalhados pelo país combater os problemas de tesouraria do clube sem 'cortar' no futebol ou nas modalidades, com base em garantias de verbas do contrato patrocínio com a NOS.