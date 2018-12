Donald Trump promete que vai estar atento ao Daesh

Donald Trump surpreendeu os militares norte-americanos no Iraque com uma visita onde afirmou que não tem planos para retirar as tropas daquele país.

O Presidente dos Estados Unidos aterrou em Bagdade dias depois de ter assinado o decreto para retirar os militares que combatem o Daesh na Síria.

Donald Trump explicou que a partir do Iraque é possível continuar a combater os radicais islamicos. É a primeira vez que o Presidente dos EUA aterra numa base militar numa zona de conflito. Além dos agradecimentos, prometeu manter-se alerta.