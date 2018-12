Ricardo Salgado e contabilista do GES impedidos de consultar provas do inquérito

Ricardo Salgado foi impedido de consultar as escutas telefónicas, os dados bancários e fiscais de terceiros que constam no inquérito que há quatro anos investiga o universo Espírito Santo. Apesar do prazo de segredo de justiça já ter sido ultrapassado, o Ministério Público continua a recusar o acesso a partes do inquérito.