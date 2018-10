Sporting com várias ausências no treino desta manhã antes da partida para a Ucrânia

Os lesionados Bas Dost, Mathieu, Battaglia e Wendel não trabalharam e são ausências certas na equipa. Para o jogo de amanhã, José Peseiro também não poderá contar com Marcelo, Lumor, Bruno César, Misic e Castaignos que não estão inscritos na UEFA.

Ao que tudo indica, o jogo vai marcar o regresso de Nani, que ficou fora das opções no jogo com o Marítimo depois de ter reagido mal à substituição no jogo anterior.