UEFA diz que jogo entre Vorskla Poltava e Arsenal "vai decorrer como planeado"

A marinha da Ucrânia revelou que seis dos seus marinheiros ficaram feridos, após a guarda costeira russa abriu fogo contra três navios nas águas da Crimeia.

O Parlamento deve analisar o pedido de instauração da lei marcial do presidente Petro Proshenko ainda hoje.

A UEFA confirmou que a partida será disputada como programada, na quinta-feira, acrescentando que "como é o caso de todas as partidas das competições da UEFA, todas as medidas de segurança necessárias serão tomadas".

O Vorskla Poltava ocupa o terceiro lugar do grupo E, com três pontos, ao passo que o Arsenal é líder com dez pontos, no grupo em que o Sporting se encontra em segundo lugar com sete pontos conquistados em quatro jogos.



Lusa