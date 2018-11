Fábio Veríssimo vai arbitrar o jogo entre os franceses do Bordéus e os checos do Slavia de Praga, com Álvaro Mesquita e Nuno Pereira como assistentes, Bruno Rodrigues como quarto árbitro e Carlos Xistra e Luís Godinho como assistentes adicionais.

O árbitro Tiago Martins dirige o jogo entre os checos do Jablonec e os franceses do Rennes. André Campos e Ricardo Santos serão os assistentes, António Godinho o quarto árbitro e Hugo Miguel e João Capela os assistentes adicionais.

Lusa