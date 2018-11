Sporting a um pequeno passo do apuramento na estreia europeia de Keizer

Keizer, treinador de 49 anos, que chegou em novembro para substituir José Peseiro, estreou-se no sábado num jogo da Taça de Portugal sem dificuldades, em que o Sporting goleou fora o 'modesto' Lusitano de Vildemoinhos (4-1).

Na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa, na visita ao Azerbaijão, que antecede jogo difícil na I Liga, fora com o Rio Ave, para se apurar o Sporting precisa de vencer, ou até mesmo empatar, se o Vorskla Poltava não vencer o Arsenal.

Os londrinos, com dez pontos, estão apurados no grupo E, enquanto o Sporting está a um pequeno passo do mesmo objetivo, num grupo em que tem sete pontos, enquanto Vorskla Poltava e Qarabag têm três pontos.

Bayer Leverkusen, Zurique, Dínamo Zagreb, Arsenal, Lazio, Eintracht Frankfurt e Chelsea são as equipas que, a duas jornadas do fim, têm já garantido o apuramento para a fase a eliminar, a decorrer a partir de fevereiro.

Fora das 'contas' europeias estão o central Rolando, face ao último lugar do Marselha no grupo H, e que cumprirá calendário na quinta-feira em casa do Eintracht. Uma situação idêntica à de Bruno Vale e João Pedro, do Apollon, que no mesmo grupo recebem a Lazio.

O grupo A também tem duas equipas apuradas, com as receções de Bayer Leverkusen a Ludogorets e Zurique a AEK Larnaca a serem um mero cumprimento de calendário.

Outros jogadores portugueses ainda fazem contas a uma qualificação, com Leipzig, de Bruma, Zenit, de Luis Neto, Betis, de William Carvalho, ou Sevilha, de André Silva e Daniel Carriço, em grupos equilibrados.

O Leizig (seis pontos) visita, a precisar de pontos, o quase apurado Salzburgo (12) no grupo B, enquanto o Zenit (oito pontos) pode garantir o apuramento na receção ao FC Copenhaga (cinco), no grupo C.

No grupo F, o Betis recebe o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, num momento em que a equipa de Sevilha lidera, com oito pontos, mas os gregos e o AC Milan, com sete, ainda estão na luta pela qualificação.

Equilibrado está o grupo da outra equipa andaluz, o Sevilha (nove pontos), de André Silva e Daniel Carriço, que visita o Standard Liège (seis), enquanto o Krasnodar (nove) recebe os turcos do Akhisar.

Em situação matematicamente menos favorável está o Besiktas, de Pepe e Quaresma, último no grupo I (quatro pontos) e que visita o Sarpsborg (cinco). Com as contas também em aberto, o Malmo (cinco) recebe o Genk (sete).



Lusa