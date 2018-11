Marcel Keizer acredita que Sporting vencerá Qarabaq com "bom futebol"

"Queremos ganhar e esperemos que com um futebol bom e atrativo. Com os jogadores que temos, conseguiremos apresentar um bom futebol", sublinhou.

O Sporting ocupa o segundo lugar com sete pontos - mais quatro do que Vorskla Poltava e Qarabag -- e a vitória garante-lhe a qualificação para a próxima fase, na qual já figura o Arsenal, que lidera com 10 pontos.

O empate pode bastar, caso os ingleses vençam os ucranianos."Quando o jogo começar, vamos focar-nos em nós. Se tivermos a ajuda do Arsenal, será sempre bem-vinda, mas não é para isso que viemos aqui. Queremos um bom resultado", avisou.

Keizer afirmou que a cada dia conhece "melhor" os seus pupilos, uma evolução "muito importante", assumindo ainda que "para mudar a forma de jogar nem sempre é preciso trocar de futebolistas".

"A equipa está bem. Trabalhámos ontem e agora vamos treinar de novo. Existe o fuso horário, porém não é um problema. Sabemos que já é noite e que são mais quatro horas, mas não é um problema", disse, rejeitando que essas condicionantes sejam limitativas. Quanto ao adversário, destacou a qualidade da sua "posse de bola e o contra-ataque".

"O Sporting tem mostrado espírito e energia, o que se quer de uma equipa. Fê-lo também contra o Arsenal. Espero que apresente o mesmo espírito de sacrifício frente ao Qarabaq", concluiu.O jogo está marcado para 17:55 (horas de Lisboa) e será arbitrado pelo checo Petr Ardeleanu.

Lusa