Num período em que são cada vez mais acentuadas as críticas aos árbitros portugueses, eis um erro inacreditável num jogo da Liga Europa.

No duelo entre o Dínamo Kiev e o Jablonec, nem o árbitro principal, o islandês Vilhjalmur Thorarinsson, nem os auxiliares viram a falta flagrante do guarda-redes do Dínamo sobre o avançado da equipa checa. Veja as imagens e tire as suas conclusões.

E se fosse em Portugal, o VAR teria ou não sido decisivo?