Xande Silva deixa Vitória de Guimarães e reforça West Ham

Depois de quatro épocas no Minho, o avançado, de 21 anos, vai jogar pela primeira vez fora de Portugal, integrando, para já, a equipa sub-23 do clube londrino, e, em declarações ao sítio do novo clube na Internet, descreveu-se como um ala "técnico e muito rápido", que vai "dar 100% em cada partida" e que já sonhava jogar em Inglaterra.

"Este é um momento muito importante para mim. É uma nova experiência, fora de Portugal. Era um grande sonho jogar em Inglaterra. Este é um clube com uma grande história, com adeptos muito bons", disse.

Xande Silva chegou a Guimarães no verão de 2014 para terminar um período de formação, que incluía passagens pelo Alverca, pelo Belenenses e pelo Sporting, mas estreou-se na I Liga no final dessa época, em maio de 2015, na receção ao Benfica (0-0), após ter marcado dois golos em 22 encontros pela equipa B vimaranense, no segundo escalão.

O futebolista dispôs de mais oportunidades na primeira equipa vitoriana na época seguinte, 2015/16, tendo somado 21 jogos oficiais pelo conjunto principal, mas perdeu espaço nas duas últimas épocas em Guimarães, ao contabilizar nove jogos pela equipa principal do Vitória e 21 pela equipa secundária, com um golo marcado.

Internacional pelas seleções jovens de Portugal, o jogador representou o país nos europeus sub-17, de 2014, em Malta, e sub-19, em 2016, na Alemanha, e ainda a equipa sub-20 que chegou aos quartos de final do mundial de 2017, na Coreia do Sul, tendo marcado um golo nos cinco jogos que disputou.

Com Lusa