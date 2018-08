Kalinic deixa AC Milan e assina pelo Atlético Madrid

"O clube agradece ao jogador pelo profissionalismo demonstrado sempre que vestiu a camisola do AC Milan e deseja-lhe as maiores felicidades desportivas para o resto da sua carreira", refere no seu sítio o clube italiano.

Também os espanhóis deram oficialmente as boas-vindas ao croata, anunciando na sua página oficial que Kalinic assina pelo clube 'colchonero' por três épocas.

Nikola Kalinic, de 30 anos, chegou a Itália na época de 2015/16, para representar a Fiorentina, proveniente dos ucranianos do Dnipro, e saiu para o AC Milan em 2017/18, tendo participado em 41 jogos e marcado seis golos.

O avançado esteve envolvido num caso caricato no Mundial2018, na Rússia, em que foi expulso da comitiva croata ao recusar-se entrar em campo, aos 86 minutos, do primeiro jogo do grupo D, frente à Nigéria (2-0).

O jogador alegou dores nas costas para não obedecer ás ordens do selecionador Zlatko Dalic, que o mandou para casa, impedindo Nikola Kalinic de acrescentar a final perdida do Mundial2018, frente à França (4-2) ao seu currículo.



Lusa