Sporting de Braga renova com Hassan e empresta-o ao Olympiacos

O ponta de lança egípcio, disse o responsável bracarense, deve ser oficializado, na sexta-feira, como reforço da equipa de Atenas, orientada pelo treinador português Pedro Martins, com o qual trabalhou no Rio Ave, na época 2014/15 e no início da época 2015/16, antes de rumar aos 'arsenalistas'.

O dianteiro jogava em Portugal desde a época 2011/12, quando ingressou nos juniores do Rio Ave, e, depois de ter marcado 30 golos pelos vila-condenses, entre as temporadas 2012/13 e 2014/15, foi também regularmente utilizado nas três épocas seguintes, em Braga, com 24 golos em 101 jogos disputados.

O presidente do Sporting de Braga referiu ainda que nenhum dos restantes elementos do plantel é "negociável", a não ser que qualquer clube interessado pague a cláusula de rescisão.

"É este grupo que vai lutar pelos três objetivos que temos para esta época", frisou, no rescaldo da eliminação do Sporting de Braga na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Zorya Luhansk, da Ucrânia.



Lusa