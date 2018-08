Bazoer vai "dar tudo" pelo FC Porto

O médio holandês, 21 anos, cedido pelo Wolfsburgo até final da temporada, comentou a chegada aos dragões, explicando que não hesitou em responder quando foi contactado.

"O FC Porto é um clube muito grande, com muita história, e grandes jogadores já passaram por aqui. Quando me ligaram, mostrei logo interesse em vir para o FC Porto. Tudo aconteceu muito rápido e estou muito feliz por estar no FC Porto. Esta camisola assenta-me bem", afirmou o novo número 24 dos 'azuis e brancos'.

O jogador revelou ainda o que pode apresentar de novo na equipa, afirmando ser um jogador polivalente.

"Espero poder ajudar a equipa com as minhas qualidades e que tenhamos uma boa época. Vou dar tudo para ajudar a equipa. Diria que sou um médio 'box-to-box', pois sei defender e também posso marcar golos", referiu em declarações ao site portista.

Aos adeptos, Bazoer promete que vai "mostrar a qualidade", mas, acima de tudo, que vai dar "100% nos treinos e nos jogos".



Lusa