Defesa Dankler assina por duas épocas pelo Vitória de Setúbal

Em declarações ao 'site' oficial dos sadinos, o brasileiro, de 26 anos, disse estar feliz pela possibilidade de continuar a atuar no escalão principal.

"Estou muito feliz por poder voltar a jogar na I Liga e logo num clube com a grandeza e o historial do Vitória. Quero ser mais um para ajudar este enorme clube a fazer uma grande temporada. Temos equipa para pensar em voos mais altos", afirmou.

Dankler, que, além do Estoril Praia, tem no currículo passagens, entre outros, pelos franceses do Lens e pelos brasileiros do Vitória da Bahia e Botafogo, prometeu aplicação máxima.

"Em termos pessoais, o meu objetivo é manter o nível que atingi na época passada no Estoril. Em termos coletivos, quero ajudar o clube a voltar a ter o lugar de destaque que teve outrora no futebol português. Aquilo que posso prometer aos adeptos é que irei dar o meu máximo em todos os jogos, em todos os treinos", vincou.

No dia em que encerra o mercado de transferências, o Vitória de Setúbal já tinha, antes de Dankler, anunciado a contratação do médio Mikel Agu, jogador ex-Bursaspor (Turquia), que chega aos sadinos por empréstimo do FC Porto até ao final da época.

Lusa