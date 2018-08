Fábio Coentrão voltou ao Rio Ave "para ser feliz"

O internacional português assinou um contrato válido por uma temporada com o emblema da foz do Ave, depois de se ter desvinculado dos espanhóis do Real de Madrid, com quem tinha ligação até ao final desta época.

Coentrão, de 30 anos, que na época passada alinhou no Sporting, por empréstimo dos madrilenos, justificou com o fator emocional esta nova escolha para a sua carreira.

"Sinto uma felicidade tremenda em voltar a casa e ao clube da minha terra, que me diz muito. Ao contrário do que alguns possam dizer, neste momento sou uma pessoa feliz", partilhou o jogador, no site do Rio Ave.

Fábio Coentrão lembrou que é "impossível esquecer a bonita origem caxineira", reforçando "a felicidade por voltar a um clube onde se é amado e desejado".

"Passei por muito no futebol. Estive no melhor clube do mundo, e por outros muito bons, mas chego a um ponto da minha carreira em que acho que tenho de ser feliz. Precisava de sentir a alegria de estar em casa", desabafou.

O esquerdino confidenciou que "podia ter feito outras escolhas", mas garantiu que não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade regressar a Vila do Conde.

"Depois de conquistar todos os títulos possíveis, não quero que esta carreira bonita fique por aqui. Quero ajudar o clube da minha terra a conquistar êxitos, estou aqui de corpo e alma para isso", assumiu.

Fábio Coentrão frisou que sentiu "um carinho tremendo no Sporting, na época passada", e quis desfazer dúvidas sobre a motivação para esta temporada.

"O futebol não acabou para mim, sinto-me como no primeiro dia, quero conquistar êxitos e voltar sentir-me feliz", sublinhou.

O jogador vila-condense cumpriu a sua formação no Rio Ave, do qual se transferiu para o Benfica, em 2007/08. Antes de se afirmar nos encarnados, em 2009/10, foi cedido a Nacional, Saragoça e Rio Ave, tendo, depois, rumado ao Real Madrid, em 2011/12, que também o emprestou a Mónaco, em 2015/16, e Sporting, na época passada.

O lateral marcou cinco golos nas 52 presenças na seleção portuguesa, ao serviço da qual esteve nos Mundiais de 2010 e 2014 e no Euro 2012.



Lusa