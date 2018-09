Mattheus Oliveira regressa ao Vitória de Guimarães, por empréstimo do Sporting

"O Mattheus entra. Joga no meio-campo. É um jogador com boa qualidade técnica, que já está identificado com a cidade e com o clube. Esperamos que ele seja feliz, juntamente connosco", afirmou o técnico, durante o rescaldo da vitória da sua equipa sobre o Tondela (1-0), em partida da quarta ronda do campeonato, disputada em Guimarães.

Emprestado pelos 'leões' no anterior 'mercado de inverno', o jogador brasileiro realizou 14 jogos oficiais ao serviço do emblema minhoto na segunda metade da época 2017/18 - o Vitória terminou o campeonato no nono lugar - e vai ter uma segunda oportunidade para se mostrar em Guimarães.

Ligado ao Sporting até ao fim da época 2021/22, o futebolista iniciou a carreira em Portugal ao serviço do Estoril Praia, atualmente na II Liga de futebol, tendo realizado 62 jogos oficiais e apontado seis golos entre as temporadas 2014/15 e 2016/17.

Filho do antigo internacional pela seleção brasileira de futebol, Bebeto, o médio cumpriu o percurso de formação e iniciou a carreira de senior no Flamengo, emblema do principal campeonato brasileiro.

Lusa