Mikel Agu reforça Vitória de Setúbal por empréstimo do FC Porto

Apesar de ter outras propostas em cima da mesa, o jogador, de 25 anos, que em 2016/17 já tinha atuado no Vitória de Setúbal, optou por regressar ao Estádio do Bonfim.

"Tinha outras opções em Portugal e no estrangeiro, mas, quando o meu empresário me falou do interesse do Vitória, não pensei duas vezes. Já conheço bem a cidade e o clube e foi aqui que nasceu o meu filho Stefano, há cerca de um ano e oito meses.

A minha passagem pelo Vitória marcou-me muito e por essa razão foi fácil a decisão", revelou.Também em declarações ao 'site' do clube, já depois de ter pisado o relvado do Estádio do Bonfim, Mikel Agu deixou uma mensagem aos adeptos vitorianos.

"Quando aqui estive na primeira vez, os adeptos apoiaram-me bastante e fui muito acarinhado. Aquilo que pretendo é voltar a deixar a minha marca neste clube, onde, num passado recente, também deixei uma boa imagem. Os adeptos sabem que quando entro em campo é para dar o máximo e espero ajudar o Vitória a fazer uma grande época", disse.