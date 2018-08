Paços de Ferreira contrata defesa brasileiro Nininho

"O FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com Nininho, defesa-direito brasileiro, de 26 anos, que atuava no Remo", informa o Paços de Ferreira na sua conta oficial de Facebook.

No Paços, Nininho terá a concorrência de Bruno Santos, depois de Francisco Afonso, que contabiliza várias presenças na equipa principal na I Liga, ter sido emprestado ao ARC São Martinho, do Campeonato de Portugal.

A reestruturação do plantel pacense inclui, também, a cedência do defesa-central Pedro Marques ao SC Coimbrões, igualmente do Campeonato de Portugal, e a rescisão do contrato com o extremo brasileiro Hêndrio, que irá representar os espanhóis do Huelva.

Lusa