Paris Saint-Germain contrata Juan Bernat ao Bayern Munique

"Juan Bernat pediu-nos para aceitar a oferta do Paris Saint-Germain e para o libertar do seu contrato. Aceitámos o seu pedido e chegámos a acordo com o PSG em conversações muito boas. O Juan foi sempre um profissional e teve uma grande contribuição para os oito títulos conquistados", contou o diretor desportivo dos germânicos, Hasan Salihamidzic.

O internacional espanhol de 25 anos, tetracampeão alemão, chegou aos bávaros em 2014, transferindo-se do Valência, somando 113 presenças, nas quais apontou cinco golos e fez 10 assistências, conquistando uma Taça da Alemanha e três Supertaças.



Lusa