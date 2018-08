Rui Fonte junta-se ao irmão José Fonte no Lille

Esta é a primeira experiência do ponta de lança de 28 anos em terras gaulesas, depois de várias experiências no estrangeiro, a última ao serviço do Fulham, na última temporada, disputando 28 partidas e apontando um golo. Começou no Sporting, mas concluiu a formação no Arsenal, passando depois por empréstimos ao Crystal Palace, Vitória de Setúbal e Espanyol de Barcelona, que acabaria por o contratar em 2011/12.

Na época seguinte, transfere-se para a equipa B do Benfica, somando depois mais cedências ao Belenenses e Braga, com os 'arsenalistas' a assinarem com o jogador, que teve a melhor época da sua carreira, apontando 15 golos em 38 jogos, que lhe valeu a transferência para terras britânicas.

O acordo está ainda sujeito a aprovação por parte da Federação Francesa, que vai se pronunciar no dia 04 de setembro sobre a licensa do jogador.

Lusa