Xadas falha ida para o Mónaco devido a problema físico

Depois de confirmar negociações com o clube monegasco pelo internacional português sub-21, o Sporting de Braga informou que, "no decurso dos exames médicos, foi detetada uma reação de 'stress' na base do quinto metatarso do pé direito, que poderia evoluir favoravelmente sem cirurgia".

"No entanto, e para salvaguardar qualquer questão futura, o jogador será intervencionado após a representação da seleção de sub-21, para a qual foi convocado" hoje, para a dupla jornada de 7 e 11 de setembro (Portugal recebe a Roménia e desloca-se ao País de Gales).

Xadas vai, portanto, continuar em Braga e, depois da cirurgia, enfrenta "um período de recuperação estimado em seis semanas".

Lusa