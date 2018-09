DGO divulga hoje síntese de execução orçamental até agosto

Até julho, o défice orçamental em contas públicas totalizou 2.624 milhões de euros, uma melhoria de 1.110 milhões de euros em comparação com o período homólogo. Já o excedente primário aumentou 1.417 milhões de euros, atingindo 3.172 milhões de euros em julho.

A melhoria do saldo global em julho foi explicada por um crescimento da receita de 5,3%, superior ao da despesa, em 2,5%. Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa.

Já a meta do défice é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que interessa a Bruxelas.

De acordo com o INE, o défice situou-se em 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre, acima da meta do Governo para o conjunto do ano, de 0,7%.O Conselho das Finanças Públicas reviu na quinta-feira em baixa a sua projeção do défice, de 0,7% para 0,5%, em 2018.

Lusa