Famílias vão ter benefícios nos transportes públicos em Lisboa e Porto

De acordo com o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã, a partir do próximo ano os passes vão ter apenas dois tarifários, 30 euros para os percursos que se realizam dentro de cidade e 40 euros para as rotas fora da cidade. Estima-se que cada família poupe mais de 100 euros por mês com esta medida.

A criação de um passe único nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto foi admitida pelo primeiro-ministro, em entrevista à TVI.

António Costa comprometeu-se a dar o aval a esta medida no Orçamento de Estado para 2019, que vai permitir ainda que crianças até aos 12 anos passem a viajar de graça nos transportes públicos e que as famílias alargadas não paguem mais de 80 euros por mês em passes.